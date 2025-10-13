Dr Gema Goeyardi Bawa Ilmu Time Trading Indonesia ke Bursa Saham Filipina

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dunia keuangan Indonesia kembali mencatat prestasi di tingkat internasional. Founder & CEO Astronacci International Dr Gema Goeyardi diundang menjadi pembicara utama oleh Society of Technical Analysts (SOTA) Philippines dalam acara bergengsi di Philippine Stock Exchange Center, Ortigas, Manila, akhir pekan lalu.

Dalam forum tersebut, Dr Gema membawakan materi berjudul ‘The Secret of Time Trading for Consistent Profit’, yang memperkenalkan pendekatan revolusioner asal Indonesia yang menggabungkan Astrologi Finansial, Fibonacci, dan Psikologi Pasar.

“Saya merasa terhormat bisa membawa Time Trading ke pasar internasional, khususnya Filipina. Ini bagian dari komitmen Astronacci untuk menjadikan Indonesia dikenal dunia sebagai pencetus keilmuan baru dalam analisis pasar,” ujar Gema tertulis, Senin (13/10).

Menurutnya, undangan ini menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam memperkenalkan Astrologi Finansial dan Time Trading sebagai pendekatan unik dalam membaca pergerakan pasar global.

Gema mengungkapkan Filipina dipilih sebagai langkah awal ekspansi internasional Astronacci. Dia menilai pasar Filipina memiliki potensi besar dengan budaya belajar yang kuat dan antusiasme tinggi terhadap pendekatan baru dalam trading.

“Antara Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan: sama-sama pasar emerging dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi positif. Dinamika pasar dan gaya investornya mirip, sehingga pendekatan kami sangat relevan diterapkan di sana,” ucapnya.

Dia menambahkan ekspansi ke Filipina akan menjadi batu pijakan Astronacci menuju pasar global.

“Astronacci ingin hadir bukan hanya di tempat yang ramai, tetapi di tempat yang siap tumbuh. Filipina bukan sekadar pasar alternatif, melainkan mitra strategis,” ujarnya.