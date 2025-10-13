Nekat Berenang di Sungai, Bocah 12 Tahun di Bangkalan Tewas Tenggelam

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Bocah laki-laki berinisial DS (12) warga Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ditemukan tewas setelah tenggelam di sungai Desa Kombangan pada Minggu (12/10).

Sebelum kejadian, korban diketahui sedang memancing bersama saudara kembarnya dan beberapa teman lainnya

Plt Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan insiden itu bermula ketika korban dan teman-temanya bermain di tepian sungai sambil memancing. Saat itu, DS ikut berenang di sungai tersebut.

“Berdasarkan hasil pengumpulan keterangan dari warga sekitar bahwa sekira pukul 08.00 WIB, korban bersama saudara kembarnya dan teman-temannya bermain di aliran sungai. Diduga korban mencoba mengikuti temannya berenang,” ujar Agus, Senin (13/10).

Namun, DS yang tidak bisa berenang nekat menuju ke bagian tengah sungai yang lebih dalam hingga akhirnya tenggelam.

“Korban berenang bagian tengah sungai yang cukup dalam, namun tenggelam karena tidak bisa berenang,” ungkap dia.

Baca Juga: Salah Satu Pencari Ikan Tenggelam di Sungai Gunungsari Ditemukan Tewas

Teman-teman korban sempat mencoba menolong, tetapi arus air membuat upaya tersebut gagal. Bocah itu hanyut dan menghilang sebelum akhirnya ditemukan sekitar satu setengah jam kemudian.

“Sekitar pukul 09.30 WIB, korban berhasil ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian korban dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Geger untuk diperiksa petugas medis. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia,” jelasnya.