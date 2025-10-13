Cuaca Malang Hari Ini, Pagi dan Sore Gerimis di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (13/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai sore cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Sumberpucung hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Tumpang gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.