Rumah 2 Lantai di Tambaksari Surabaya Hangus Terbakar, Diduga Korsleting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah dua lantai di Jalan Setro Baru XI Nomor 69, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Gading, Kota Surabaya, hangus terbakar pada Minggu (12/10) dini hari.

Kebakaran itu diduga dipicu korsleting listrik di kamar lantai dua. Pemilik rumah, Ridza Purwanti (29) mengaku banyak kabel elektronik semrawut di ruangan tempat pertama kali munculnya api.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran tepat pukul 00.00 WIB.

“Unit kami dari Rayon 2 Tambak Rejo langsung bergerak satu menit kemudian dan tiba di lokasi sekitar pukul 00.06 WIB,” ujarnya.

Sebanyak enam unit mobil pemadam dikerahkan dari berbagai pos, di antaranya Pos Bulak, Rayon 2 Tambak Rejo, Pos Mulyorejo, Pos Menur, dan Pos Sukolilo.

“Api berhasil kami kuasai pada pukul 00.21 WIB dan situasi dinyatakan kondusif setelah pembasahan selesai pukul 01.18 WIB,” jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, api melalap habis area lantai dua rumah seluas sekitar 40 meter persegi.

Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran dipicu korsleting listrik akibat tumpukan kabel yang tersambung ke berbagai perangkat elektronik.