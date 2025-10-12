Prof Sukadiono Dapat Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya atas Dedikasi di Dunia Pendidikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Sukadiono menerima Tanda Kehormatan Lencana Jer Basuki Mawa Beya dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam upacara resmi di Gedung Negara Grahadi, Minggu (12/10).

Penghargaan bergengsi ini diberikan Pemprov Jatim kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa dan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat Jawa Timur di berbagai bidang.

Lencana Jer Basuki Mawa Beya diambil dari falsafah Jawa yang bermakna 'kebahagiaan dan kesejahteraan memerlukan biaya serta pengorbanan'. Filosofi ini menegaskan setiap capaian besar lahir dari dedikasi, perjuangan, dan pengorbanan tulus.

Prof Sukadiono dikenal luas sebagai tokoh pendidikan dan kemanusiaan. Selain menjabat Ketua PWM Jatim, dia juga menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) selama beberapa periode.

Di bawah kepemimpinannya, UM Surabaya tumbuh menjadi universitas swasta unggulan di Indonesia Timur, dengan peningkatan pesat pada akreditasi, reputasi, dan kontribusi sosial.

Pria yang akrab disapa Prof Suko ini dikenal peduli terhadap kesejahteraan dosen, karyawan, dan mahasiswa. Tak hanya itu, dia aktif memimpin berbagai aksi sosial, terutama di masa pandemi Covid-19 — mulai dari pembagian sembako, layanan kesehatan gratis, hingga penggalangan dana bagi tenaga medis dan masyarakat terdampak.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan penghargaan Jer Basuki Mawa Beya diberikan kepada figur yang menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat Jawa Timur.

“Para penerima penghargaan ini adalah sosok yang menunjukkan bahwa dedikasi dan keikhlasan bisa membawa manfaat luas bagi umat dan bangsa. Prof Sukadiono bukan hanya pemimpin akademik, tetapi juga pemimpin sosial yang meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Khofifah.