Kronologi Truk Gagal Menanjak Menewaskan 3 Pemotor di Gempol Pasuruan

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 22:25 WIB
Kronologi Truk Gagal Menanjak Menewaskan 3 Pemotor di Gempol Pasuruan
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Surabaya - Malang, masuk Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (11/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Sebanyak empat kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Surabaya-Malang, masuk Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (11/10) pukul 13.45 WIB.

Keempat kendaraan itu antara lain Truck Wingbox bernopol W 8717 UR yang dikemudikan Handoko Prasetyo Armunanto (42) warga Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Truk tersebut menabrak banyak pengendara sepeda motor di antaranya sepeda motor Honda Vario hitam bernopol N 2462 TAY dikendarai Muhammad Farel (18) pelajar asal Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

Kemudian sepeda motor Yamaha Mio J bernopol N 5626 ACO dikendarai Fitri Oktaviani (18) pelajar asal Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

Serta sepeda motor Honda Vario merah L 3788 ACS dikendarai Nur Fauzia Suroyana (35) warga Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya bersama seorang penumpang bernama Fildza Fidelya Annadhifah (14).

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno menjelaskan kecelakaan maut itu bermula saat Truk Wing Box melaju lurus di lajur kanan, dari arah Surabaya ke Malang.

Namun, truk tiba-tiba berjalan mundur ke arah utara menabrak sepeda motor Honda Vario hitam, yang melaju searah di lajur sisi kiri.

“Setelah menabrak kendaraan sepeda motor tersebut, truk masih terus melaju mundur lalu menabrak sepeda motor Yamaha Mio J yang berada di lajur kanan, serta menabrak sepeda motor Honda Vario merah di lajur sama,” jelas Joko.

Kecelakaan beruntun libatkan 4 kendaraan terjadi di Pasuruan, 3 meninggal dunia
