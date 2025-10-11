51 Korban Ponpes Al Khoziny Berhasil Teridentifikasi, Sisa 12

JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Konferensi pers update jumlah korban Ponpes Al Khoziny ambruk yang berhasil teridentifikasi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satu jenazah korban tragedi Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo teridentifikasi. Dengan demikian total ada 51 korban dari 67 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi.

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes M Khusnan Marzuki mengatakan satu jenazah yang diidentifikasi ini ditemukan kecocokan dari ante mortem nomor 056 dengan post portem RSPB 059.

“Satu jenazah yang teridentifikasi sebagai Muhammad Ridwan Sahari laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 002, RW 012, Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya,” kata Khusnan saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Sabtu (11/10).

Khusnan menyampaikan masih ada 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Saat ini, sampel DNA telah dikirim ke laboratorium sehingga menunggu hasilnya keluar.

“Jadi, ante mortem yang belum teridentifikasi sampai detik ini ada 12. Untuk kantong jenazah saat ini yang belum teridentifikasi ada 13,” jelasnya.

Berikut 51 daftar korban Ponpes Al Khoziny yang teridentifikasi tim DVI:

1. Mohammad Anas Fahmi (15) Banyuajuh, Kamal, Bangkalan

2. Muhammad Reza Syfai Akbar (14) Peneleh Ganteng Surabaya

Berikut daftar 51 korban tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny yang berhasil teridentifikasi.
