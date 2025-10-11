Kecelakaan Maut di Pasuruan, Tiga Pemotor Tewas Akibat Truk Gagal Menanjak

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut melibatkan sebuah truk boks dan beberapa sepeda motor terjadi di Jalan Raya Surabaya–Malang, tepatnya di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (11/10) siang.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB itu menewaskan tiga pengendara motor di lokasi kejadian.

Kanit Laka Sat Lantas Polsek Gempol AKP Johanes Hardiono menjelaskan truk bernomor polisi W 8717 UR melaju dari arah Surabaya menuju Malang.

Saat melewati tanjakan di Dusun Karangploso, Desa Ngerong, kendaraan itu tidak kuat menanjak.

"Saat sampai di lokasi, truk terkait melaju di lajur kiri. Namun, menurut warga tiba-tiba truk tersebut tidak kuat menanjak. Akibatnya truk berjalan mundur dan menabrak tiga motor di belakangnya yang berjalan searah," ujar Johanes.

Akibat kejadian tersebut, tiga pengendara motor tewas di tempat, salah satunya pelajar berinisial MD warga Kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Korban diketahui baru pulang dari tempat magang.

Selain tiga korban meninggal dunia, satu pengendara lainnya dilaporkan mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Watukosek, Kecamatan Gempol.

Johanes menambahkan penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lantas Polres Pasuruan.