JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Pasuruan, Tiga Pemotor Tewas Akibat Truk Gagal Menanjak

Kecelakaan Maut di Pasuruan, Tiga Pemotor Tewas Akibat Truk Gagal Menanjak

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 19:37 WIB
Kecelakaan Maut di Pasuruan, Tiga Pemotor Tewas Akibat Truk Gagal Menanjak - JPNN.com Jatim
Kondisi Jalan Raya Surabaya-Malang di Kecamatan Gempol arah Pandaan yang menjadi lokasi kecelakaan truk boks, Sabtu (11/10/2025). (ANTARA/HO-Polsek Gempol)

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut melibatkan sebuah truk boks dan beberapa sepeda motor terjadi di Jalan Raya Surabaya–Malang, tepatnya di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (11/10) siang.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIB itu menewaskan tiga pengendara motor di lokasi kejadian.

Kanit Laka Sat Lantas Polsek Gempol AKP Johanes Hardiono menjelaskan truk bernomor polisi W 8717 UR melaju dari arah Surabaya menuju Malang.

Baca Juga:

Saat melewati tanjakan di Dusun Karangploso, Desa Ngerong, kendaraan itu tidak kuat menanjak.

"Saat sampai di lokasi, truk terkait melaju di lajur kiri. Namun, menurut warga tiba-tiba truk tersebut tidak kuat menanjak. Akibatnya truk berjalan mundur dan menabrak tiga motor di belakangnya yang berjalan searah," ujar Johanes.

Akibat kejadian tersebut, tiga pengendara motor tewas di tempat, salah satunya pelajar berinisial MD warga Kecamatan Sukorejo, Pasuruan. Korban diketahui baru pulang dari tempat magang.

Baca Juga:

Selain tiga korban meninggal dunia, satu pengendara lainnya dilaporkan mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Watukosek, Kecamatan Gempol.

Johanes menambahkan penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lantas Polres Pasuruan.

Tiga pengendara motor tewas usai sebuah truk boks gagal menanjak dan mundur menabrak kendaraan di belakangnya di Jalan Raya Surabaya–Malang, Gempol, Pasuruan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan maut kecelakaan lalu lintas kecelakaan pasuruan truk gagal menanjak pemotor tewas pasuruan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU