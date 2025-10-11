Buka PMB 2026–2027, Unusa Siapkan Puluhan Beasiswa & Kembangkan Program Pascasarjana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun akademik 2026–2027. Kampus memastikan bahwa biaya pendidikan masih berada pada kisaran yang sama seperti tahun sebelumnya.

Rektor Unusa Prof Dr Ir Achmad Jazidie M.Eng menjelaskan bahwa Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Dana Operasional Pendidikan (DOP) tetap stabil, dengan penyesuaian kecil di beberapa program studi.

“Hanya beberapa prodi yang mengalami penyesuaian, itu pun tidak lebih dari 5 prodi,” ujar Prof Jazidie.

Kebijakan itu diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, sekaligus untuk menjaga agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi calon mahasiswa dari berbagai lapisan.

Sebagai bentuk dukungan, Unusa juga memperluas program beasiswa bagi lulusan sekolah menengah atas yang ingin melanjutkan pendidikan.

Beasiswa tersebut mencakup beasiswa Nahdliyin, KIP Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan nonakademik, Baznas, beasiswa tahfidz, beasiswa bagi mahasiswa asing, influencer, serta beasiswa untuk mahasiswa berprestasi.

“Semua beasiswa ini disiapkan untuk memberikan kesempatan bagi para lulusan sekolah menengah agar bisa tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kami menyadari ajakan ini perlu keberpihakkan kebijakan, salah satunya melalui beasiswa,” jelasnya.

Pemberian bantuan biaya pendidikan ini meliputi potongan 50 hingga 100 persen DPP serta dukungan tambahan untuk DOP.