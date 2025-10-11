JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 16:32 WIB
Pelindo Siap Bekerja Sama Penuh dalam Proses Hukum Dugaan Korupsi Proyek Kolam - JPNN.com Jatim
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menyelidiki dugaan kasus korupsi kolam pelabuhan di lingkup PT Pelindo Sub Regional 3. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyatakan akan kooperatif dan menghormati proses hukum terkait penyelidikan kasus kolam pelabuhan yang tengah dilakukan oleh Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menyatakan akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan hal-hal yang diperlukan selama proses hukum berjalan.

“Kami pastikan manajemen bersikap terbuka dan kooperatif, serta memberikan akses kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Karlinda, Sabtu (11/10).

Karlinda menyampaikan kehadiran Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak di kantor Pelindo Regional 3 merupakan bagian dari proses pengumpulan data dan informasi.

Pihaknya memastikan bahwa kegiatan operasional PT APBS maupun Pelindo tetap berjalan normal.

“Layanan kepada para pengguna jasa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Komitmen kami adalah menjaga kelancaran aktivitas kepelabuhanan dan pelayanan dengan lancar,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menyelidiki dugaan kasus korupsi kolam pelabuhan di lingkup PT Pelindo Sub Regional 3.

Petugas dari Korps Adhyaksa mengobok obok kantor PT Pelindo Regional 3 pada Kamis (9/10) sekitar pukul 09.30 WIB.

Pelindo pastikan kooperatif dan hormati proses hukum terkait dugaan korupsi kolam pelabuhan yang tengah diselidiki Kejari Tanjung Perak
