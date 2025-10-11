Viral Anak Gajah di KBS Ditunggangi Pawang, KBS Bilang Begini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebun Binatang Surabaya (KBS) buka suara terkait dugaan penyiksaan anak gajah bernama Rocky yang umurnya baru jalan dua tahun.

Isu itu beredar di media sosial TikTok. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan Rocky ditunggangi oleh satu orang pelatih gajah.

Menanggapi hal tersebut, Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidhi membantah pelatih melakukan penyiksaan.

Dia menjelaskan Rocky dinaiki bertujuan untuk pelatihan agar gajah terbiasa dengan pawangnya sehingga memudahkan untuk melakukan perawatan dan penanganan medis.

“Gajah tersebut dinaiki hanya dalam waktu yang singkat dengan tujuan pelatihan agar terbiasa dengan perawatan dan penanganan,” kata Lintang saat dikonfirmasi, Sabtu (11/10).

Lintang juga menyampaikan pawang yang menaiki Rocky memiliki berat badan paling ringan.

Baca Juga: Wali Kota Eri Buka Kemungkinan Datangkan Gorila ke KBS

“Pelatihan itu hanya dilakukan dalam waktu singkat,” kata Lintang.

Rocky Balboa merupakan gajah jantan KBS yang lahir pada Mei 2024. Bayi Gajah Sumatra berjenis kelamin jantan itu merupakan buah perkawinan induk betina bernama Lembang dengan induk jantan bernama Doa. Rocky memiliki kakak bernama Gonzales.