Lapas Kediri Gelar Razia Besar, Petugas Temukan Barang Rakitan Berbahaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Petugas gabungan dari Lapas Kelas IIA Kediri bersama Subdenpom V/2-2 Kediri dan Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim menggelar razia di blok hunian lapas pada Sabtu (5/10) dini hari.

Dalam operasi tersebut, tim tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler, tetapi mengamankan sejumlah benda tajam rakitan, potongan logam, dan peralatan berpotensi disalahgunakan.

"Tim mengamankan sejumlah benda tajam rakitan, potongan logam, dan peralatan yang berpotensi disalahgunakan. Seluruh barang hasil sitaan langsung diinventarisasi dan dimusnahkan sesuai prosedur keamanan," kata Solichin.

Kepala Lapas Kelas IIA Kediri Solichin mengatakan razia tersebut merupakan bagian dari upaya perang terhadap barang terlarang di area lapas.

Tidak ada ruang bagi peredaran narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang di Lapas Kediri. Kami menyatakan perang terhadap 'Halinar' handphone, pungli, dan narkoba serta menegaskan bahwa setiap kamar harus bersih dari ancaman itu,” ujarnya

Razia dimulai pukul 00.01 WIB hingga 02.00 WIB dengan melibatkan empat tim gabungan yang menyisir tujuh blok hunian, mulai dari C3 hingga C9.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada ventilasi dan celah tersembunyi yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang.

Seluruh barang hasil sitaan langsung diinventarisasi dan dimusnahkan sesuai prosedur keamanan. Selama kegiatan berlangsung, para warga binaan juga bersikap tertib menunggu di luar kamar hingga razia selesai.