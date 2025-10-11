Hadir di PRJ Surabaya 2025, Halocoko Tebar Kebahagiaan Lewat Cita Rasa Cokelat Autentik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merek es krim di bawah naungan Aice Group, halocoko hadir di Pekan Raya Jatim (PRJ) Surabaya 2025 yang berlangsung di Grand City Convex mulai 9–19 Oktober 2025.

Kehadiran halocoko di pameran terbesar di Jawa Timur ini menjadi langkah nyata merek tersebut dalam menyebarkan kebahagiaan lewat cita rasa cokelat yang autentik dan inovatif.

Mengusung tema The Bold Duo, halocoko memperkenalkan produk terbarunya Red Zebra Choco — perpaduan berani antara rasa cokelat dan stroberi yang segar, manis, dan tak terlupakan.

Produk baru ini tidak hanya memperkuat identitas halocoko sebagai spesialis es krim cokelat, tetapi juga menegaskan komitmen merek ini untuk terus berinovasi dengan membawa energi positif melalui rasa, warna, dan maskot ikoniknya, Red Zebra.

Senior Brand Manager halocoko Viona menjelaskan keikutsertaan di PRJ Surabaya merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan pengalaman menikmati es krim cokelat yang berbeda bagi masyarakat Indonesia.

“Kami ingin setiap orang yang mencoba halocoko merasakan kebahagiaan sederhana namun bermakna. Bagi kami, es krim cokelat bukan sekadar produk, tetapi media untuk menyebarkan senyum kebahagiaan,” ujar Viona.

Selain memperkenalkan produk baru, booth halocoko di PRJ Surabaya juga menghadirkan beragam aktivitas menarik dan interaktif untuk para pengunjung, terutama generasi muda pecinta es krim.

Dengan kombinasi inovasi rasa dan semangat menebar kebahagiaan, halocoko menegaskan misinya untuk menjadi merek es krim cokelat nomor satu di Indonesia.