Wabah Campak di Pamekasan Telan 10 Korban Jiwa, Dinkes: Banyak Terlambat Ditangani

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kasus campak di Kabupaten Pamekasan kembali meningkat. Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mencatat, jumlah pasien meninggal dunia akibat campak kini bertambah menjadi sepuluh orang, dari sebelumnya tujuh orang.

"Data penderita yang meninggal dunia ini sesuai dengan data terbaru per tanggal 8 Oktober 2025, hasil rapat koordinasi dengan puskesmas se-Kabupaten Pamekasan," kata Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin, Jumat (10/10).

Menurutnya, total warga yang positif campak tercatat 178 orang, dari 734 warga yang terduga terinfeksi.

"Berdasarkan hasil analisis para tenaga medis, rata-rata pasien campak yang meninggal karena mengalami komplikasi seperti infeksi paru-paru dan otak," jelasnya.

Selain itu, ada pula korban yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan medis.

“Kondisinya sudah parah saat dibawa ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Saifudin mengimbau masyarakat agar segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat bila menunjukkan gejala campak, seperti demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan bercak merah pada kulit.

Dinkes juga meminta tenaga medis di lapangan memperkuat deteksi dini dan aktif melakukan survei ke desa-desa.