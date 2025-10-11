Geger Mayat Terlantar di Pantai Branta Pamekasan, Ternyata

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Warga Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan digegerkan dengan penemuan mayat misterius di bibir Pantai Branta pada Jumat (10/10) pagi.

Kepala Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Pamekasan Ipda Isrok Wahyudi mengatakan penemuan mayat terjadi sekitar pukul 07.00 WIB oleh seorang nelayan setempat bernama Abdus Salam (52).

Mayat ditemukan tadi pagi sekitar pukul 07.00 WIB oleh nelayan setempat dan saat ini telah dibawa ke RSUD Pamekasan," ujar Isrok.

Baca Juga: Penyebab Tewasnya Mayat Ojol Perempuan di Gresik Akibat Kekerasan Benda Tumpul

Mengetahui ada jasad manusia, Abdus Salam segera melapor kepada Rasid (33), petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Branta Pesisir, yang kemudian meneruskan laporan ke aparat desa dan kepolisian.

"Si Rasid saat mendapatkan laporan itu langsung melaporkan ke aparat desa dan pihak kepolisian," katanya.

Tim gabungan dari Polairud, TNI, dan BPBD Pamekasan langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Pamekasan untuk proses identifikasi.

Setibanya di rumah sakit, identitas korban akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Abu Hasan (72), warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Kamis (9/10).

"Dari pengakuan cucu dan perangkat desa, beliau memang sudah sepuh dan kondisi kesehatannya kurang stabil," jelas Isrok.