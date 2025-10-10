Soal Biaya Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny, Khofifah: Tanya ke Menteri PU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk beberapa waktu lalu.

Rencana itu disampaikan Dody saat meninjau proses evakuasi korban yang masih berlangsung pada Senin (6/10).

Merespons hal itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan Menteri PU akan turun melakukan beberapa rekonstruksi dari pembangunan ulang seperti yang pernag disampaikan.

"Pak Menteri PU sudah datang, waktu itu saya menemani. Insyaallah Menteri PU akan turun melakukan beberapa rekonstruksi dari pembangunan ulang," ujar, Jumat (10/10).

Namun, rencana itu masih dalah tahap pembahasan oleh pemerintah pusat sehingga Khofifah belum mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan. Sebab, hal itu adalah ranah dari Mentri PU.

"(Biaya pembangunan Ponpes Al Khoziny) tanya ke Menteri PU, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya akan membangun ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN dan memmbuka peluang bagi pihak swasta ikut membantu.

Walakin, Dody masih menghitung biaya pembangunan tersebut. Sebab, biaya pembangunan ulang lebih murah dibanding perbaikan gedung.