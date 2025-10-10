JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Soal Biaya Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny, Khofifah: Tanya ke Menteri PU

Soal Biaya Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny, Khofifah: Tanya ke Menteri PU

Jumat, 10 Oktober 2025 – 19:37 WIB
Soal Biaya Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny, Khofifah: Tanya ke Menteri PU - JPNN.com Jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk beberapa waktu lalu.

Rencana itu disampaikan Dody saat meninjau proses evakuasi korban yang masih berlangsung pada Senin (6/10).

Merespons hal itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan Menteri PU akan turun melakukan beberapa rekonstruksi dari pembangunan ulang seperti yang pernag disampaikan.

Baca Juga:

"Pak Menteri PU sudah datang, waktu itu saya menemani. Insyaallah Menteri PU akan turun melakukan beberapa rekonstruksi dari pembangunan ulang," ujar, Jumat (10/10).

Namun, rencana itu masih dalah tahap pembahasan oleh pemerintah pusat sehingga Khofifah belum mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan. Sebab, hal itu adalah ranah dari Mentri PU.

"(Biaya pembangunan Ponpes Al Khoziny) tanya ke Menteri PU, ya," ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya akan membangun ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN dan memmbuka peluang bagi pihak swasta ikut membantu.

Walakin, Dody masih menghitung biaya pembangunan tersebut. Sebab, biaya pembangunan ulang lebih murah dibanding perbaikan gedung.

Gubernur Khofifah belum mengetahui besaran biaya rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny pembangunan ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU