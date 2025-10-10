Kolaborasi MVG dan Grab Hadirkan Booth Interaktif di PRJ Surabaya 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pekan Raya Jatim (PRJ) Surabaya 2025 makin semarak dengan hadirnya kolaborasi unik antara Mitra Visual Group (MVG) dan Grab Indonesia.

Sinergi lintas sektor ini menghadirkan booth interaktif yang menggabungkan teknologi event, hiburan digital, dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal.

Booth kolaborasi bertajuk MVG x Grab, yang berlokasi di nomor 38 area PRJ Surabaya, menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung.

Booth ini menghadirkan beragam permainan seru yang bisa dinikmati secara gratis, dengan hadiah berupa promo dan voucher eksklusif Grab Dine Out selama pameran berlangsung.

“Kolaborasi ini kami hadirkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung PRJ Surabaya. Selain hiburan interaktif, kami juga ingin mendukung produk dan pelaku usaha lokal agar semakin dikenal,” ujar Founder Mitra Visual Group Omen Deny, Jumat (10/10).

MVG dan Grab juga menggandeng dua brand kuliner asal Surabaya, yakni Kebab Baba Rafi dan Cincau Station. Keduanya merupakan merchant unggulan GrabFood yang sukses menembus pasar nasional.

“Kehadiran dua brand ini mencerminkan semangat kreativitas dan inovasi pelaku kuliner Surabaya,” kata Omen.

Omen menjelaskan Mitra Visual Group lahir dan besar di Surabaya, dan kini memiliki cabang di Jakarta dan Bali. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia teknologi event dan audiovisual terdepan di Indonesia.