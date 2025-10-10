Kecelakaan Maut di Margomulyo Surabaya, 1 Remaja Tewas Tabrak Truk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk trailer terjadi di pertigaan Margomulyo, Surabaya, Jumat (10/10) pagi.

Dalam insiden tersebut, seorang remaja berusia 18 tahun tewas di lokasi, sedangkan pengendara motor berusia 13 tahun mengalami luka serius di bagian paha dan tangan.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novanti membenarkan kejadian itu.

“Laporan kami terima dari Command Center sekitar pukul 09.08 WIB. Petugas gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan awal,” ujar Linda, Jumat (10/10).

Korban pengendara motor diketahui bernama A (13) warga Tambak Asri, Surabaya. Dia mengalami luka robek cukup lebar di area paha dan tangan kanan, tetapi dalam kondisi sadar.

Adapun penumpangnya, SP (18) yang juga warga Tambak Asri dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.

Sementara itu, sopir truk trailer yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diketahui bernama H (45) warga Grogol, Kabupaten Kediri. Dia dalam kondisi sadar dan tidak mengalami luka.

“Setiba di lokasi, petugas mendapati kedua korban sudah berada di pinggir jalan. Setelah dilakukan pengecekan, korban luka langsung dirujuk ke RS William Booth, sedangkan korban meninggal dunia dibawa ke RSU dr Soetomo,” jelas Linda.