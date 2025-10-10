Viral Kakek di Pacitan Nikahi Gadis 24 Tahun Bermahar Rp3 Miliar Kabur, Ternyata

jatim.jpnn.com, PACITAN - Media sosial dihebohkan dengan pernikahan beda usia antara Sutarman (74) warga Karanganyar, Jawa Tengah dan Sheila Arika (24) asal Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

Pasalnya, pernikahan yang terpaut 50 tahun itu menjadi sorotan publik karena sang mempelai pria memberikan mahar berupa cek senilai Rp3 miliar.

Namun, muncul kabar bahwa mempelai pria kabur meningglkan istrinya setelah akad. Isu itu lansung cepat menyebar cepat ke dunia maya.

Kabar itu langsung dibantah pihak keluarga. Ibunya Sheila, Kana Kumala Sari menyatakan isu yang berkembang di media sosial tidak benar.

“Kami sudah video call langsung dengan Sheila dan Pak Tarman. Mereka tidak kabur, justru sedang berbulan madu di wilayah Purwantoro, Jawa Tengah,” ujar Kana, Jumat (10/10).

Kana mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak termakan kabar yang belum pasti kebenarannya.

“Yang penting mereka sah sebagai suami istri,” kata dia.

Kana menjelaskan pernikahan anaknya itu terbilang cukup cepat. Sutarman menyampaikan niat baik melamar anaknya itu sebulan sebelum menikah.