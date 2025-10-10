JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Viral Kakek di Pacitan Nikahi Gadis 24 Tahun Bermahar Rp3 Miliar Kabur, Ternyata

Viral Kakek di Pacitan Nikahi Gadis 24 Tahun Bermahar Rp3 Miliar Kabur, Ternyata

Jumat, 10 Oktober 2025 – 18:00 WIB
Viral Kakek di Pacitan Nikahi Gadis 24 Tahun Bermahar Rp3 Miliar Kabur, Ternyata - JPNN.com Jatim
Kakek Sutarman (74) warga Karanganyar, Jawa Tengah nikahi gadis Sheila Arika (24) asal Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dengan mahar Rp3 miliar. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PACITAN - Media sosial dihebohkan dengan pernikahan beda usia antara Sutarman (74) warga Karanganyar, Jawa Tengah dan Sheila Arika (24) asal Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan.

Pasalnya, pernikahan yang terpaut 50 tahun itu menjadi sorotan publik karena sang mempelai pria memberikan mahar berupa cek senilai Rp3 miliar.

Namun, muncul kabar bahwa mempelai pria kabur meningglkan istrinya setelah akad. Isu itu lansung cepat menyebar cepat ke dunia maya.

Baca Juga:

Kabar itu langsung dibantah pihak keluarga. Ibunya Sheila, Kana Kumala Sari menyatakan isu yang berkembang di media sosial tidak benar.

“Kami sudah video call langsung dengan Sheila dan Pak Tarman. Mereka tidak kabur, justru sedang berbulan madu di wilayah Purwantoro, Jawa Tengah,” ujar Kana, Jumat (10/10).

Kana mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak termakan kabar yang belum pasti kebenarannya.

Baca Juga:

“Yang penting mereka sah sebagai suami istri,” kata dia.

Kana menjelaskan pernikahan anaknya itu terbilang cukup cepat. Sutarman menyampaikan niat baik melamar anaknya itu sebulan sebelum menikah.

Beredar kabar kakek di Pacitan nikahi gadis 24 tahun dengan mahar Rp3 miliar kabur ternyata hoaks
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Viral pengantin pacitan 3M pengantin pacitan 3 miliar viral pengantin pacitan Pengantin pacitan mahar pengantin pacitan 3M

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU