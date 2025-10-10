JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tragis, Pemotor di Surabaya Tewas Tabrak Pohon di Jalan Pumpungan

Tragis, Pemotor di Surabaya Tewas Tabrak Pohon di Jalan Pumpungan

Jumat, 10 Oktober 2025 – 17:32 WIB
Tragis, Pemotor di Surabaya Tewas Tabrak Pohon di Jalan Pumpungan - JPNN.com Jatim
Ilustrasi kecelakaan. Foto Ilustrasi: Antara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami seorang pengendara motor berinisial R (23), Jumat (10/10).

Warga Baratajaya, Surabaya itu tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Pumpungan,

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

Baca Juga:

Berdasarkan penyelidikan awal petugas kepolisian, korban diduga meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di tepi jalan.

Petugas yang tiba di lokasi kejadian, melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak di bahu jalan.

“Korban langsung mendapat penanganan dan pengecekan oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Timur dan Posko Timur,” ujar Linda.

Baca Juga:

Setelah dipastikan meninggal dunia, jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans PMI menuju RSU dr Soetomo Surabaya.

“Selanjutnya jenazah dibawa ke RSU dr Soetomo menggunakan ambulans PMI didampingi keluarga,” pungkas Linda. (mcr12/jpnn)

Seorang pemotor berusia 23 tahun tewas di lokasi seusai menabrak pohon di Jalan Pumpungan, Surabaya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pemotor tewas pemotor tabrak pohon kecelakaan lalu lintas kecelakaan surabaya BPBD Surabaya kecelakaan tunggal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU