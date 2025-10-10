Tragis, Pemotor di Surabaya Tewas Tabrak Pohon di Jalan Pumpungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami seorang pengendara motor berinisial R (23), Jumat (10/10).

Warga Baratajaya, Surabaya itu tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Pumpungan,

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan penyelidikan awal petugas kepolisian, korban diduga meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di tepi jalan.

Petugas yang tiba di lokasi kejadian, melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak di bahu jalan.

“Korban langsung mendapat penanganan dan pengecekan oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Timur dan Posko Timur,” ujar Linda.

Setelah dipastikan meninggal dunia, jenazah korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans PMI menuju RSU dr Soetomo Surabaya.

“Selanjutnya jenazah dibawa ke RSU dr Soetomo menggunakan ambulans PMI didampingi keluarga,” pungkas Linda. (mcr12/jpnn)