Adu Banteng Bus Sumber Selamat Vs Truk di Ngawi, 5 Orang Luka-Luka

Jumat, 10 Oktober 2025 – 16:45 WIB
Adu Banteng Bus Sumber Selamat Vs Truk di Ngawi, 5 Orang Luka-Luka
Dua kendaraan saling adu banteng di Jalan Raya Ngawi-Maospati, masuk Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jumat (10/10) sekitar pukul 01.45 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Dua kendaraan saling adu banteng di Jalan Raya Ngawi-Maospati, masuk Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jumat (10/10) sekitar pukul 01.45 WIB.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah Bus Sumber Selamat bernopol W 7568 UP, dikemudikan Rohmat, membawa 16 penumpang, dengan truk Hino Dutro bernopol S 8357 HM dikemudikan Suhadak bersama penumpang Isranto.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kejadian itu bermula saat bus Sumber Selamat melaju dari arah selatan ke utara. Pada saat bersamaan, truk Hino Dutro, melaju dari arah berlawanan, yaitu utara ke selatan.

“Dugaannya bus hendak menyalip kendaraan roda enam di depannya. Jarak sudah terlalu dekat dan pengemudi kurang berhati-hati, terjadilah tabrakan depan antara bus dan truk,” jelasnya.

Akibat kejadian itu, bus dan truk mengalami kerusakan parah di bagian depan, dan lima orang mengalami luka-luka, baik pengendara truk maupun bus.

Kedua kendaraan yang ringsek sudah dievakuasi. Petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas agar kembali lancar.

“Korban dievakuasi ke RS Widodo Ngawi, guna mendapatkan perawatan medis.Petugas Unit Gakkum Sat Lantas Polres Ngawi telah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP),” pungkas Yuliana. (mcr23/jpnn)

Hendak salip menyalip, Bus Sumber Selamat alami kecelakaan dengan truk hino di Ngawi

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

