The Biker Shop Tawarkan Motor Premium Harga Terjangkau di PRJ 2025

Jumat, 10 Oktober 2025 – 15:09 WIB
Motor premium Eropa dan Amerika meramaikan Pekan Raya Jatim 2025, ada CFMoto hingga Zeeho. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran terbesar di Jawa Timur, Pekan Raya Jatim (PRJ) 2025 makin meriah dengan kehadiran The Biker Shop Indonesia (thebikershop.id) yang memamerkan deretan motor bergaya global dari Eropa dan Amerika.

Dealer resmi motor premium ini membawa berbagai merek ternama seperti CFMoto, Zontes, WMoto, SM Sport, hingga Zeeho, lengkap dengan desain futuristik, performa tangguh, dan teknologi modern.

The Biker Shop Indonesia menempati area pameran otomotif di Grand City Convention & Exhibition Surabaya dan hadir mulai 9–19 Oktober 2025 dengan berbagai promo spesial dan penawaran menarik.

Direktur The Biker Shop Indonesia Hendry Putra Nugraha mengatakan, partisipasi pihaknya di PRJ 2025 merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan motor-motor berkelas dunia yang bisa diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

Kami ingin masyarakat bisa merasakan sensasi berkendara dengan motor berkelas dunia yang tak hanya bergaya, tapi juga berkualitas dan berteknologi tinggi. Kini, dengan harga mulai 20 jutaan, siapa pun bisa memiliki motor dengan standar internasional,” ujar Hendry, Jumat (10/10).

Selain produk premium, The Biker Shop Indonesia juga menghadirkan layanan 3S (Sales, Service, Sparepart) di seluruh jaringan dealer resminya yang tersebar di berbagai kota besar.

Konsumen dapat menikmati layanan test ride, garansi resmi, hingga konsultasi modifikasi dan aksesoris motor.

“Kami tak hanya menjual motor, tetapi juga membangun pengalaman dan komunitas berkendara yang penuh kebanggaan. Karena bagi kami, setiap pelanggan adalah bagian dari semangat ‘Ride With Pride’,” katanya.

