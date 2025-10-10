Kronologi Kecelakaan Maut Truk Tabrak Trailer di Romokalisari Tewaskan Sopir & Kernet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di Jalan Rusun Romokalisari atau tepatnya di depan dealer UD Truck Surabaya, Jumat (10/10). Insiden itu menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya (DPKP) Wasis Sutikno kecelakan itu terjadi sekitar pukul 05.12 WIB.

Insiden kecelakaan lalu lintas itu melibatkan kendaraan truk bernomor polisi A 9155 F yang dikemudikan oleh Edy (30) dan kernet Jayi (25) warga Tuban dengan truk bernomor polisi L8094UAD yang dikemudikan oleh Tulus Ari (40) warga Banjarnegara.

Kejadian itu bermula saat truk bernomor polisi A 9155 F sedang belok kiri hendak mau masuk ke bengkel.

“Kemudian ada truk bernomor polisi L 8094 UAD dari belakang mengemudi dengan kecepatan tinggi dan menabrak truk yang dikemudikan Edy. Seketika truk tersebut banting kiri kena truk yang ada di depan,” kata Wasis.

Kerasnya tabrakan itu membuat Edy dan Jayi terhimpit oleh truknya dan truk di depannya. Nahasnya, keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Proses evakuasi memakan waktu dua jam hingga kedua jenazah dievakuasi dan dibawa ke RSU dr Soetomo Surabaya.

“Pengemudi truk Tulus Ari hanya mengalami luka-luka dan mendapat penanganan di lokasi,” jelasnya.