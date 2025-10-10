Kecelakaan Maut di Romokalisari Surabaya, 2 Warga Tuban Tewas Terjepit Kabin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut melibatkan dua truk terjadi di depan diler UD Truck Jalan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jumat (10/10) pagi.

Akibat peristiwa itu, dua warga Tuban meninggal dunia di lokasi setelah terjepit di dalam kabin truk yang mereka kemudikan. Kabin kendaraan ringsek parah seusai menabrak bagian belakang truk trailer.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan insiden itu terjadi sekitar pukul 05.12 WIB.

“Proses evakuasi korban berlangsung cukup lama karena kondisi kabin truk yang ringsek parah. Evakuasi baru selesai sekitar pukul 07.06 WIB,” ujar Wasis, Jumat (10/10).

Berdasarkan keterangan sesama sopir di lokasi, korban tewas ialah Edy (30) sopir truk dan Jayi (25) kernet. Keduanya warga Tuban. Truk yang dikendarai korban bernopol A 9155 F dan diketahui sedang mengangkut bata ringan.

“Identitas korban sempat diketahui dari rekan kerja yang berada di lokasi kejadian,” jelas Wasis.

Sementara itu, truk trailer yang ditabrak bernopol L 8094 UAD dikemudikan Tulus Ari Kurniawan (40) warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Tulus selamat dan hanya mengalami memar di bagian paha.

Wasis menjelaskan dugaan sementara kecelakaan lalu lintas itu terjadi saat truk yang dikemudikan Edy hendak berbelok ke arah bengkel. Pada saat bersamaan, kendaraan lain melaju dengan kecepatan tinggi dari belakang.