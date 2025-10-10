JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Perahu Nelayan Terbalik Dihantam Ombak di Pacitan, Satu Orang Hilang

Perahu Nelayan Terbalik Dihantam Ombak di Pacitan, Satu Orang Hilang

Jumat, 10 Oktober 2025 – 11:06 WIB
Perahu Nelayan Terbalik Dihantam Ombak di Pacitan, Satu Orang Hilang - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan bersama warga menyisir perairan Pantai Wawaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis (9/10/2025). Antara/HO - Prastyo

jatim.jpnn.com, PACITAN - Musibah laut terjadi di wilayah selatan Jawa Timur. Satu nelayan dilaporkan hilang dan satu lainnya selamat setelah perahu mereka terbalik dihantam ombak besar di Perairan Pantai Wawaran, Kabupaten Pacitan, Kamis (9/10).

Kapolsek Kebonagung Iptu Haming Agus Purnama menjelaskan kecelakaan itu terjadi saat dua nelayan asal Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, berangkat melaut pada Rabu (8/10) sore sekitar pukul 15.30 WIB.

Kedua nelayan itu ialah Abu Mahfut (55) dan Basuki Rahmat (29). Mereka berangkat untuk mencari gurita di sekitar Pantai Sadeng, Gunungkidul.

Baca Juga:

"Namun, setelah berjarak sekitar 20–25 meter dari pantai, mesin perahu tiba-tiba mati," ujar Haming saat dikonfirmasi.

Keduanya kemudian berusaha mendayung perahu kembali ke arah daratan. Namun, ombak besar tiba-tiba datang dan menghantam perahu.

"Setelah ombak pertama, datang ombak kedua yang lebih besar dan membuat perahu terbalik sepenuhnya. Abu Mahfut menyelamatkan diri, sedangkan Basuki Rahmat tidak kuat bertahan dan tenggelam,"katanya.

Baca Juga:

Haming menyebut kedua nelayan tersebut tidak membawa pelampung saat melaut, yang diduga memperbesar risiko tenggelam.

"Penyebab utama kecelakaan karena korban tidak menggunakan pelampung. Saat ini pencarian korban masih dilakukan bersama Basarnas Trenggalek dan warga sekitar," tutur Haming. (antara/mcr12/jpnn)

Satu nelayan hilang dan satu lainnya selamat setelah perahu mereka terbalik dihantam ombak besar di Pantai Wawaran, Pacitan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Nelayan hilang nelayan tenggelam perahu terbalik Pacitan kecelakaan laut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU