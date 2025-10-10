Cuaca Malang Hari ini, Paginya Gerimis, Siang Sampai Malam Cerah-Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (10/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.