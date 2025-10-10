Cuaca Jawa Timur 10 Oktober 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (10/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kediri. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Jember, Lumajang, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Jember, Kota Batu, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.