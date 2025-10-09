Asyik, Bonus Atlet Porprov Jatim Cair Senilai Rp42,7 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Para atlet berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025, meraup bonus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, senilai total Rp42,7 miliar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan secara lansung bonus tersebut di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu malam (8/10).

Eri mengatakan bonus para atlet setelah melalui proses verifikasi berlapis, oleh KONI Jawa Timur dan KONI Kota Surabaya, agar tepat sasaran

Baca Juga: Unesa Sampaikan Belasungkawa atas Meninggalnya Atlet Gimnastik di Rusia

“Kami senang atas capaian Kota Pahlawan yang kembali mempertahankan gelar juara umum Porprov Jatim 2025, untuk kesembilan kalinya,” ujar Eri, Kamis (9/10).

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menambahkan besaran bonus yang diberikan juga disesuaikan dengan jumlah perolehan medali, terutama raihan medali perak, yang diklaim mengalami peningkatan.

Pemkot Surabaya juga tetap memberikan bonus, kepada cabang olahraga Anggar, walaupun perolehan medalinya tidak diakui dalam hasil akhir Porprov Jatim.

Baca Juga: Unesa Dampingi Pemulangan Atlet Gimnastik yang Meninggal Dunia di Rusia

“Bonus bukan sekadar bentuk apresiasi finansial dari Pemkot Surabaya, melainkan penghargaan moral bagi para atlet dan pelatih, yang telah berjuang membawa nama baik Kota Pahlawan,” ucapnya.

Eri menargetkan Porprov X Jatim di Surabaya pada tahun 2027 mendatang,memperoleh 250 medali emas.