Jenazah Korban Tregedi Ponpes Al Khoziny yang Terdentifikasi Bertambah, Total Jadi 48

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim mengidentifikasi delapan korban ambruknya Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (29/9).

Dengan demikian, total korban yang teridentifikasi berjumlah 48 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara Surabaya

“Pada tanggal 9 Oktober 2025 tim DVI Polda Jatim telah melaksanakan identifikasi terhadap delapan kantong jenazah cocok atau match dengan delapan nomor ante mortem,” kata Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes M Khusnan Marzuki saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Kamis (9/10) malam.

Dengan jumlah itu maka sisa 17 jenazah yang belum teridentifikasi. Namun, sampel DNA nya telah dikirim ke laboratorium di Cipinang.

“Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman ante mortem dan post mortem,” katanya.

Berikut daftar 48 korban yang berhasil diidentifikasi:

1. Mohammad Anas Fahmi (15) Banyuajuh, Kamal, Bangkalan

2. Muhammad Reza Syfai Akbar (14) Peneleh, Genteng, Surabaya