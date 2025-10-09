Tabrakan dengan Pikap, Pelajar di Magetan Mengalami Luka Berat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Karas, tepatnya timur jembatan Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Rabu (8/9) pukul 19.30 WIB.

Pengendara sepeda motor Honda Supra bernopol AE 5232 JAK yang dikendarai ABH (14) asal Desa/Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi mengalami luka berat.

Hal tersebut terjadi setelah pemotor tersebut menabrak pikap bernopol AA 1683 NP yang dikemudikan S (48) warga Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Magetan Iptu Sulanjar mengatakan tabrakan mengenai bagian depan kedua kendaraan tersebut hingga mengalami kerusakan parah.

“Kecelakaan berawal ketika pikap melaju dari arah timur ke barat, bersamaan arah berlawanan, barat ke timur, melaju sepeda motor Honda Supra,” ujar Sulanjar, Kamis (9/10).

Sesampainya di TKP, sepeda motor diduga bergerak terlalu ke kanan hingga akhirnya membuat jarak terlalu dekat dan tidak bisa menghindar dari pikap.

"Sepeda motor menabrak kendaraan pikap, yang bergerak dari arah berlawanan dan terjadilah laka lantas,” jelasnya.

Petugas sudah melaksanakan olah TKP, mengamankan sepeda motor dan pikap sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.