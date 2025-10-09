Pemkot Surabaya Klaim Rutin Lakukan Pengawasan di Eks Lokalisasi Moroseneng

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satpol PP Kota Surabaya menggelar operasi untuk mengawasi aktivitas negatif di eks lokalisasi Moroseneng, Selasa (7/10).

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menyebut dugaan adanya aktivas esek-esek di wilayah tersebut.

Satu per satu rumah-rumah warga dicek untuk memastikan tidak ada kegiatan negatif, seperti prostitusi yang dilakukan di eks lokalisasi tersebut.

Camat Benowo Surabaya Denny Christupel Tupamahu mengaku kawasan eks lokalisasi Moroseng yang ditutup sejak 2021 selalu dilakukan pengawasan.

“Satpol PP melakukan pengawasan ketat disetiap rumah-rumah atas dugaan adanya kegiatan prostitusi yang meresahkan warga,” kata Denny, Kamis (9/10).

Denny mengungkapkan hasil patroli, petugas tidak menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan di kawasan tersebut.

“Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Dikarenakan pintu terkunci, digembok dari luar, serta lampu mati sehingga butuh tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Denny mwnyatakan pengawasan pada eks lokalisasi Moroseneng tersebut akan secara masif dilakukan guna mencegah munculnya aktivitas negatif.