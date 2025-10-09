JPNN.com

Kisah Haru Ibu Santri Ponpes Al Khoziny, Kenang Putra Bungsu Bercita-cita Jadi Ulama

Kamis, 09 Oktober 2025 – 10:35 WIB
Sundari, Ibu kandung dari santri Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Ghifari Haikal Nur (17) saat menunjukkan foto putranya yang meninggal akibat ambruknya musala pondok tersebut saat ditemui di rumah duka Desa Wangen, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (8/10/2025). (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sundari, ibu kandung santri Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Ghifari Haikal Nur (17) tak kuasa menahan duka saat mengenang putra bungsunya yang meninggal akibat runtuhnya musala pondok tersebut.

Anak saya ini pendiam, tetapi dia selalu bilang ingin jadi ulama,” ujar Sundari seusai pemakaman di rumah duka di Desa Wangen, Kecamatan Glagah, Lamongan, Rabu (8/10).

Sundari menceritakan Haikal adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Sejak kecil, dia dikenal tekun belajar agama dan berencana melanjutkan kuliah di pesantren yang sama setelah lulus Madrasah Aliyah.

Tak ada firasat apa pun sebelum peristiwa nahas pada Senin (29/9) itu.

Menurutnya, beberapa hari sebelumnya, dia hanya bilang ingin segera libur sekolah dan pulang ke rumah.

Meski dilanda kesedihan mendalam, Sundari berusaha tabah. Dia berharap cita-cita putranya untuk menjadi ulama bisa dikenang dan menjadi teladan bagi teman-temannya di pesantren.

Jenazah Haikal sebelumnya berhasil diidentifikasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur melalui hasil pencocokan DNA dengan sang ibu.

Setelah proses identifikasi selesai, jenazah diserahkan pihak RS Bhayangkara kepada keluarga pada Rabu pagi untuk dimakamkan di Lamongan.

Sundari, ibu santri korban ambruknya musala di Sidoarjo, mengenang putra bungsunya Ghifari Haikal Nur yang bercita-cita menjadi ulama sebelum meninggal dunia.
Sumber Antara
