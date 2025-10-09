Cuaca Malang Hari ini, Cerah Hingga Berangin di Seluruh Kawasan Selama Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (9/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berangin.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.