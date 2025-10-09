Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Potensi Panas Menyengat, Suhu Capai 36

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (9/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-15 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.