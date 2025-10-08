Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny yang Teridentifikasi Bertambah, Total Jadi 40

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim mengidentifikasi enam korban ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (6/10).

Dengan demikian, total korban yang berhasil teridentifikasi berjumlah 40 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara.

“Tim Polda Jatim telah melaksanakan identifikasi terhadap enam kantong jenazah, yang terdiri dari enam jenazah dan enam kantong jenazah cocok atau match dengan enam nomor ante mortem,” kata Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Khusnan Marzuki saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Rabu (8/10) malam.

Dengan jumlah tersebut maka sisa 27 jenazah yang belum teridentifikasi. Namun, sampel DNA nya telah dikirim ke Laboratorium di Cipinang.

“Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman ante mortem dan post mortem,” ujarnya.

Berikut data enam korban yang diidentifikasi pada Rabu (8/10) malam:

1. Abdus Somad/Laki-laki/17 tahun alamat Dusun Kamarong, Banjar, Kedungdung, Sampang Jawa Timur.

2.Imam Junaidi/laki-laki/16 tahun alamat KMP Nangger Alas Kokon, Modung, Bangkalan, Jawa Timur