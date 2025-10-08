JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny yang Teridentifikasi Bertambah, Total Jadi 40

Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny yang Teridentifikasi Bertambah, Total Jadi 40

Rabu, 08 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny yang Teridentifikasi Bertambah, Total Jadi 40 - JPNN.com Jatim
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengidentifikasi enam korban ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (6/10). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim mengidentifikasi enam korban ambruknya bangunan tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (6/10).

Dengan demikian, total korban yang berhasil teridentifikasi berjumlah 40 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima di RS Bhayangkara.

“Tim Polda Jatim telah melaksanakan identifikasi terhadap enam kantong jenazah, yang terdiri dari enam jenazah dan enam kantong jenazah cocok atau match dengan enam nomor ante mortem,” kata Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Khusnan Marzuki saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Rabu (8/10) malam.

Baca Juga:

Dengan jumlah tersebut maka sisa 27 jenazah yang belum teridentifikasi. Namun, sampel DNA nya telah dikirim ke Laboratorium di Cipinang.

“Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman ante mortem dan post mortem,” ujarnya.

Berikut data enam korban yang diidentifikasi pada Rabu (8/10) malam:

Baca Juga:

1. Abdus Somad/Laki-laki/17 tahun alamat Dusun Kamarong, Banjar, Kedungdung, Sampang Jawa Timur.

2.Imam Junaidi/laki-laki/16 tahun alamat KMP Nangger Alas Kokon, Modung, Bangkalan, Jawa Timur

40 korban ambruknya Ponpes Al Khoziny berhasil diedentifikasi, sisa 27 jenazah
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny korban ambruknya Ponpes Al Khoziny daftar korban Ponpes Al Khoziny ambruk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU