Program Double Track Jatim Catat Rekor MURI, Cetak Ribuan Wirausaha Muda SMA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 1.600 Kelompok Usaha Siswa (KUS) dari 144 SMA di Jawa Timur dengan total 9.600 anggota resmi terbentuk untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan pelajar.

Program hasil kerja sama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini mencatatkan Rekor MURI sebagai pembentukan KUS terbanyak di Indonesia.

Penghargaan itu diterima langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari perwakilan MURI dalam ajang Millennial Entrepreneur Award (MEA) 2025.

Khofifah mengapresiasi keberhasilan program SMA Double Track (DT) yang dinilai berhasil menyiapkan generasi muda mandiri dan berdaya saing global. Menurutnya, pendekatan program yang menghubungkan siswa dengan dunia industri membuat hasil karya mereka bisa menembus pasar internasional.

“Hal ini terbukti dengan beberapa busana karya siswa SMA DT yang terjual di Hong Kong dan pasar internasional,” ujar Khofifah, Rabu (8/10).

Khofifah menyatakan dunia usaha kini menjadi ruang belajar baru bagi generasi muda.

“Dunia akan terus berubah. Anak-anak kita harus tangguh menghadapi perubahan. Hari ini desain bisa sesuai pasar, tetapi ke depan bisa berubah. Karena itu, kalian harus berani berinovasi,” tuturnya.

Program Double Track ditujukan bagi siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Berdasarkan data Dindik Jatim, sekitar 62 persen lulusan SMA DT memiliki keterampilan dan usaha mandiri.