SIER & Holding Danareksa Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Jatim Fest 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER bersama Holding BUMN Danareksa berperan aktif memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan melalui ajang Jatim Fest 2025.

Pameran ekonomi kreatif tahunan yang digelar pada 1–5 Oktober 2025 di Surabaya ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

EVP Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan partisipasi tersebut merupakan langkah strategis untuk membantu UMKM meningkatkan penjualan, memperluas jaringan bisnis, dan memperkuat brand awareness.

“Holding BUMN Danareksa memiliki komitmen memperkuat ekonomi inklusif dan berkeadilan melalui pemberdayaan UMKM, selaras dengan Asta Cita Pemerintah,” ujar Agus tertulis, Rabu (8/10).

Selain PT SIER, partisipasi Holding BUMN Danareksa juga melibatkan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dan PT Nindya Karya.

Mereka menghadirkan tujuh UMKM binaan terpilih untuk memamerkan produk unggulan yang mencerminkan potensi ekonomi kreatif daerah.

Sebagai pengelola kawasan industri terbesar di Indonesia Timur, SIER aktif mendampingi UMKM agar siap bersaing melalui pembinaan berkelanjutan dan keikutsertaan di berbagai pameran berskala nasional.

Langkah ini diharapkan mampu melahirkan UMKM yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi.