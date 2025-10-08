Lenovo dan Ducati Corse Bawa Inovasi Balap Dunia ke Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lenovo memperkuat kemitraan strategisnya dengan Ducati Corse, divisi balap Ducati di ajang MotoGP. Kolaborasi global ini kini juga hadir di Indonesia melalui partisipasi Lenovo dalam acara Meet & Greet bersama pembalap Marc Márquez dan Fermín Aldeguer di gedung Thamrin Nine, Jakarta pada Senin (30/9).

Sejak 2018, Lenovo telah menjadi Technology Partner resmi Ducati Corse, menghadirkan teknologi mutakhir untuk mendukung performa Ducati di lintasan dunia. Kemitraan ini makin erat setelah Lenovo menjadi Title Partner Ducati Lenovo Team pada 2021.

“Lenovo bangga menjadi bagian dari perjalanan Ducati Corse melalui semangat Smarter Technology for All. Kemitraan ini membawa inovasi kelas dunia lebih dekat ke masyarakat Indonesia, mulai dari pengalaman penggemar hingga aksi balap di lintasan,” ujar President Director Lenovo Indonesia Budi Janto.

Budi juga mengajak publik untuk menyaksikan aksi Ducati Lenovo Team di MotoGP Mandalika pada Oktober mendatang.

“Kami ingin menunjukkan bagaimana teknologi mampu mendukung performa tim Ducati sekaligus menginspirasi para penggemar balap di Tanah Air,” katanya.

Fondasi Inovasi Ducati: Infrastruktur Komputasi Lenovo

Di markas besar Ducati Corse di Bologna, teknologi High Performance Computing (HPC) Lenovo ThinkSystem digunakan untuk menjalankan simulasi aerodinamika, dinamika fluida, serta pengembangan komponen motor secara presisi.

Infrastruktur ini diperkuat dengan platform hyperconverged Lenovo ThinkAgile yang memadukan komputasi, penyimpanan, dan jaringan dalam satu sistem terpadu. Dengan begitu, tim teknis Ducati dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien.