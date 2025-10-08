Cuaca Jawa Timur 8 Oktober 2025, Cerah Hingga Berangin Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (8/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Malang dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)