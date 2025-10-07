JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mulai Besok, Pengunjung Jalan Tunjungan Bisa Valet Parking

Mulai Besok, Pengunjung Jalan Tunjungan Bisa Valet Parking

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:47 WIB
Mulai Besok, Pengunjung Jalan Tunjungan Bisa Valet Parking - JPNN.com Jatim
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menghadirkan layanan Valet Parking atau Parkir Valet yang akan mulai beroperasi pada 8 Oktober 2025 besok. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menghadirkan layanan Valet Parking atau Parkir Valet yang akan mulai beroperasi pada 8 Oktober 2025. 

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan program ini merupakan bentuk pelayanan jemput bola dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terutama bagi pengendara yang kesulitan mencari tempat parkir di sekitar area Tunjungan.

“Tujuan valet parkir ini memang benar-benar memberikan kemudahan bagi warga kota yang akan ke Jalan Tunjungan. Ketika ada kesulitan mencari parkir, kami hadir untuk membantu,” ujar Trio, Selasa (7/10).

Baca Juga:

Petugas valet dari Dishub Surabaya akan disebar di beberapa titik strategis, termasuk di sekitar area BPN dan kawasan parkir roda empat.

Mereka akan mengenakan seragam resmi serta dilengkapi dengan kartu tanda anggota dan identitas dari Dishub Surabaya.

Bagi pengendara yang menerima layanan ini, kendaraan akan langsung dibawa menuju Gedung Parkir Siola, tempat parkir resmi dengan kapasitas hingga delapan lantai.

Baca Juga:

Setiap pengguna layanan akan mendapatkan karcis resmi dan tanda pengenal yang ditempel di kendaraan.

“Dishub menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di Gedung Siola, yang memiliki kapasitas memadai, mencapai lantai delapan. Setelah selesai berjalan-jalan, pengendara cukup menunjukkan karcis, dan kendaraan akan dikembalikan ke lokasi penyerahan,” jelas Trio.

Asyik kendaraan roda empat bisa manfaatkan layanan valet parking di Jalan Tunjungan Surabaya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dishub Surabaya Jalan Tunjungan Surabaya parkir jalan tunjungan surabaya Valet Parking Jalan Tunjungan Valet parking

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU