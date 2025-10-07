Kunjungan Perdana di Indonesia, Presiden Seiko Epson Resmikan PIN Experience Center

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Presiden sekaligus Global Representative Director Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida melakukan kunjungan bisnis perdananya ke Indonesia sejak resmi menjabat sebagai Presiden dan CEO Epson pada 1 April 2025.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Epson dalam memperkuat komitmen dan investasi di pasar Indonesia yang terus tumbuh pesat, khususnya di sektor industri kreatif dan percetakan.

Dalam restrukturisasi kepemimpinan Epson, Yasunori Ogawa kini menjabat sebagai Chairman dan Director, sementara Yoshida ditunjuk sebagai Presiden dan CEO. Yoshida sendiri bukan sosok baru di tubuh Epson.

Dia bergabung sejak 1988 dan telah berpengalaman lebih dari tiga dekade di berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Chief Operating Officer Printing Solutions Division.

Di Indonesia, Yoshida meresmikan PIN Experience Center milik PT Pasifik Internusa (PIN), fasilitas yang diklaim sebagai pusat solusi dan showroom teknologi cetak terbesar di Asia Tenggara.

“Kunjungan Presiden Yoshida ke Indonesia yang bertepatan dengan peresmian PIN Experience Center merupakan bentuk apresiasi dan komitmen kuat Epson terhadap pasar serta mitra kami di Asia Tenggara,” ujar Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang.

Menurutnya, pusat solusi baru ini akan menjadi landasan penting bagi Epson dalam mendorong inovasi dan menghadirkan solusi berkelanjutan di industri cetak dan kreatif Tanah Air.

PIN Experience Center dirancang sebagai laboratorium inovasi dan pusat on-demand manufacturing, sekaligus etalase teknologi Large Format Printer (LFP) — segmen bisnis B2B yang menjadi fokus utama Epson Indonesia.