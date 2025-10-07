JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pakar Pastikan Kondisi Terkini Bangunan Ponpes Al Khoziny Aman, Tetapi

Pakar Pastikan Kondisi Terkini Bangunan Ponpes Al Khoziny Aman, Tetapi

Selasa, 07 Oktober 2025 – 16:40 WIB
Pakar Pastikan Kondisi Terkini Bangunan Ponpes Al Khoziny Aman, Tetapi - JPNN.com Jatim
Pakar konstruksi dari ITS Surabaya Mudji Irmawan memastikan pemotongan beton konstruksi bangunan ambruk di Ponpes Al Khoziny yang terhubung dengan gedung lama di sisi selatan dilakukan dengan aman, Selasa (7/10). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pakar konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Mudji Irmawan memastikan pemotongan beton konstruksi bangunan ambruk di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, yang terhubung dengan gedung lama di sisi selatan, telah dilakukan dengan aman.

“Alhamdulillah semalam kami sudah melepas kolom yang tertabrak yang miring kolomnya. Bahkan cantolannya sudah kami lepas dan kami berani membongkar semuanya. Alhamdulillah semua selesai,” ujar Mudji di area reruntuhan, Selasa (7/10).

Keterhubungan struktur beton dengan bangunan lama sempat menjadi kendala besar dalam proses evakuasi karena setiap kesalahan pemotongan berisiko menimbulkan secondary collapse atau runtuhan susulan.

Baca Juga:

Sementara itu, Tim SAR di lapangan harus bekerja cepat mengevakuasi korban yang masih berada di bawah puing.

Setelah melakukan kajian, Mudji menyarankan agar tim penyelamat memberikan penopang terlebih dahulu pada bagian gedung lama sebelum melakukan pemotongan beton.

Langkah ini penting untuk meredam getaran yang dapat merambat ke bangunan lama sehingga struktur tetap aman selama proses pembongkaran berlangsung.

Baca Juga:

“Yang roboh kami sanggah supaya pada saat di getar itu tidak mempengaruhi gedung sebelah. Saya kira itu cukup aman dan berhasil sehingga alhamdulillah semua bersih,” katanya.

Tim menemukan sejumlah retakan pada gedung lama. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui retakan tersebut bukan akibat dari ambruknya bangunan ponpes.

Pakar ITS akan lakukan evaluasi pascainsiden bangunan Ponpes Al Khoziny ambruk meski kondisinya aman
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pakar ITS ponpes al Khoziny ambruk ponpes al Khoziny bangunan ponpes al khoziny ambruk bangunan ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU