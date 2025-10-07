Panas Ekstrem di Surabaya, Warga Buktikan Bisa Goreng Telur di Bawah Terik Matahari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cuaca panas ekstrem yang melanda Kota Surabaya beberapa hari terakhir membuat sebagian warga berkreasi dengan cara unik. Salah satunya menggoreng telur tanpa menggunakan api, yakni dengan mengandalkan terik matahari.

Percobaan Itu viral di media sosial seusai diunggah akun Instagram @surabaya.terkini, Selasa (7/10). Dalam video berdurasi 43 detik itu, tampak anak perempuan menuangkan adonan telur ke atas wajan yang dibiarkan di bawah terik matahari.

Tak butuh waktu lama, telur itu benar-benar matang sempurna, seolah digoreng di atas kompor.

“Panas, panasnya Surabaya. Loh, (telurnya) matang,” ujar perekam video sambil merekam proses menggoreng.

Percobaan itu sontak memancing beragam reaksi warganet. Banyak yang heran sekaligus tak percaya suhu Surabaya kini bisa membuat telur matang tanpa api.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, suhu di Kota Surabaya siang hari mencapai 35–36 derajat celcius.

Kondisi itu terjadi karena minimnya tutupan awan di wilayah Jawa Timur sehingga radiasi matahari terpancar langsung ke permukaan bumi.

“Selain itu, saat ini posisi gerak semu matahari menuju wilayah Jawa Timur. Pada 10–14 Oktober 2025 nanti, posisi matahari tepat berada di atas wilayah ini,” tulis Operator EWS BMKG Juanda dalam keterangan tertulis.