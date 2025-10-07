Evakuasi Ditutup, Proses Belajar Mengajar Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Tunggu Asesmen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proses belajar mengajar di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo menununggu asesmen dari pihak terkait setelah proses evakuasi dinyatakan tuntas pada hari kesembilan pencarian korban, Selasa (7/10).

Ketua Alumni Pusat Al Khoziny Zainal Abidin menjelaskan bahwa sebelum proses belajar mengajar dibuka kembali, tentunya akan dilakukan rapat musyawarah bersama manajemen Ponpes Al Khoziny.

“Sudah barang tentu nanti akan dimusyawarahkan di keluarga ndalem bagaimana mekanisme untuk tetap menyelenggarakan pendidikan di sini. Apa langkahnya ini masih dalam proses apa memusyawarahkan,” ujar Zainal seusai operasi pencarian korban ditutup, Selasa (7/10).

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyatakan bahwa kembalinya proses belajar bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak pesantren, tetapi juga perlu peran dari pemerintah daerah hingga pusat.

“Mulai dari Kementerian Pendidikan, kemudian yang ada di provinsi maupun di kabupaten nanti yang akan melaksanakan asesmen bahwa proses belajar mengajar ini apakah langsung bisa dilaksanakan atau tidak,” katanya.

“Bisa saja kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di tempat ini atau mungkin dialihkan sementara, tentunya pasti bukan dari sebatas Bapak Kiai yang akan memberikan,” ujar dia.

Meski proses pencarian korban dan evakuasi telah selesai, namun Syafii menegaskan bahwa masih ada tindaklanjut penanganan pascainsiden ini.

“Begitu juga terkait dengan kejadian ini tindak lanjutnya bagaimana tentunya teman-teman nanti bisa memonitor,” pungkasnya.