Evakuasi Korban Tragedi Ponpes Ambruk Sidoarjo Tuntas, SAR Gelar Apel Penutupan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny resmi ditutup pada hari kesembilan pencarian, Selasa (7/10).

Tuntasnya evakuasi itu ditandai dengan apel penutupan operasi yang dilaksanakan di halaman depan Ponpes Al-Khoziny sekitar pukul 10.15 WIB.

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas RI Marsdya TNI Mohammad Syafii serta didampingi oleh Kapolres Sidoarjo Kombes Christian Tobing beserta jajaran lainnya.

Pantauan JPNN di lokasi, kondisi bangunan Ponpes Al Khoziny yang ambruk kini telah rata dengan tanah. Sebanyak dua alat berat ekskavator dan satu crane terlihat masih masih terparkir dilokasi.

Besi sisa-sisa pembongkaran puing-puing beton juga masih berserakan. Tembok bangunan ponpes sisi selatan di lantai satu terlihat ada tiga jebolan.

Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas RI selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo menjelaskan sebelum resmi ditutup, SAR gabungan melakukan penyisiran terakhir untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal.

Selain itu, petugas juga membersihkan puing-puing bangunan yang tersisa hingga rata dengan tanah.

"Sore-pagi kami sisir semua sekalian pembersihan area termasuk sisa-sisa bangunan. Pagi hari ini kami akan melaksanakan penyisiran lagi, sekali lagi di area yang sudah rata dengan tanah. Harapan kami tidak ada lagi yang tersisa," kata Bramantyo, Selasa (7/10).