Sosok Inspiratif Dr Sumiati, Dulu di Panggung Politik, Kini Pimpin Dunia Akademik

Selasa, 07 Oktober 2025 – 12:17 WIB
Wakil Rektor III Untag Surabaya Dr Sumiati, M.M., Foto: Dok. Untag Surabaya
Wakil Rektor III Untag Surabaya Dr Sumiati, M.M., Foto: Dok. Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tak banyak yang tahu, Wakil Rektor III Untag Surabaya Dr Sumiati, M.M., pernah terjun ke dunia politik dan bahkan satu panggung dengan artis sekaligus anggota DPR RI Krisdayanti.

Perempuan kelahiran Gresik, 4 Januari 1969 itu sempat duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009–2014 dari PDI Perjuangan. Namun di balik karier politiknya, Sumiati tetap setia di jalur pendidikan.

“Politik itu dunia suka, tetapi panggilan hati saya tetap di pendidikan,” ujar Sumiati, Selasa (7/10).

Anak sulung dari dua bersaudara ini tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya pedagang bahan bangunan sekaligus pamong desa, sedangkan ibunya ibu rumah tangga dengan cita-cita besar: anaknya harus berpendidikan tinggi.

Selepas lulus Sekolah Pendidikan Guru (SPG), orang tua sempat ingin menikahkan dirinya. Namun, Sumiati menolak. Dia memilih melanjutkan kuliah sambil bekerja sebagai guru les untuk membiayai sendiri pendidikannya di IKIP.

Lulus sarjana, Sumiati sempat bekerja di SCTV Surabaya (1992–1996). Di sana, dia menulis sinopsis film untuk promosi program televisi dan sempat mendapat pelatihan langsung dari budayawan Arswendo Atmowiloto.

Kariernya di dunia media berhenti ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan aturan agar semua stasiun TV swasta memusatkan siaran di Jakarta. Saat itu, kondisi ibunya yang sakit membuat Sumiati memilih pulang ke Gresik.

Sejak itu, langkahnya kembali ke dunia akademik. Setelah meraih gelar Magister Manajemen di Untag Surabaya, dia bergabung sebagai dosen pada Desember 1996. Sebelumnya, dia juga sempat menjadi Wakil Direktur III di ASMI Surabaya.

Kisah inspiratif Dr. Sumiati, M.M., Wakil Rektor III Untag Surabaya, yang pernah berkecimpung di dunia politik bersama Krisdayanti.
