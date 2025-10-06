Keluarga Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Kembalikan Santunan, Mengharapkan Hal Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, Sidoarjo memberikan santunan sejumlah uang tunai kepada keluarga almarhum Muhammad Sholeh bin Abdurrahman (22).

Sholeh menjadi salah satu dari korban meninggal dunia akibat insiden ambruknya bangunan tiga lantai di pesantren itu saat salat Asar berjemaah pada Senin (29/9).

Sholeh merupakan santri asal Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka.

Dewan Pengasuh Pesantren Al-Khoziny KHR Muhammad Ubaidillah Mujib menuturkan santunan itu diberikan sebagai permohonan maaf serta bentuk rasa duka cita mendalam bagi keluarga korban.

“Kami turut berbela sungkawa. Semoga almarhum Sholeh wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena meninggal saat shalat dan dalam posisi sebagai penuntut ilmu,” kata kiai Mamad dalam keterangan tertulis, Senin (6/10).

Santunan itu justru ditolak oleh kakak kandung korban Abdul Fattah. Bukan karena nominalnya yang kurang, tetapi keluarga hanya ingin mengharap ridho dari guru dan kiai.

Abdul Fattah mengungkapkan keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian pihak pesantren.

“Kami tidak mau menerima santunan itu bukan karena apa-apa, hanya ingin mendapatkan ridhonya kiai dan guru di pesantren. Semoga doa dan ridho beliau menjadi keberkahan bagi almarhum dan keluarga kami yang ditinggalkan,” ungkap Abdul.