Polisi Selidiki Keracunan MBG di SMAN 2 Lamongan, Sejumlah Saksi Diperiksa

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan masih mendalami dugaan kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah pelajar SMAN 2 Lamongan, meski hasil uji laboratorium menyatakan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengandung zat berbahaya.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah pihak untuk melengkapi proses penyelidikan, termasuk tenaga kesehatan dan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Kami masih mendalami penyebab pasti dugaan keracunan makanan tersebut. Hari ini kami memanggil Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Lamongan,” ujar Hamzaid di Lamongan, Senin (6/10).

Sebelumnya, polisi juga telah meminta keterangan dari tiga dokter yang menangani para pelajar saat peristiwa itu terjadi.

"Seluruh keterangan dari berbagai pihak dinilai penting untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut," jelasnya.

Hamzaid menyatakan meskipun hasil uji laboratorium menunjukkan negatif dari menu MBG, penyelidikan kepolisian tetap berjalan.

"Meskipun sudah ada hasil dari Kementerian Kesehatan yang menyebut negatif dari menu MBG, kami pastikan kasus ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, hasil uji laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Jawa Timur menyatakan tidak ditemukan unsur penyebab keracunan pada sampel makanan program MBG maupun sampel muntahan siswa.