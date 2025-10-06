One Global Capital Buka Akses Investor RI ke Properti Bernilai Triliunan di Australia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - One Global Capital, platform manajemen investasi milik Sunito Group Family Office yang didirikan Iwan Sunito menempatkan Investor Tanah Air di garis depan pasar properti Australia yang tengah bergairah.

Hal itu dilakukan melihat tren investor Indonesia pada kuartal 2025, dengan total penanaman modal di sektor real estate menembus AUD100 juta.

“One Global Capital bukan sekadar platform investasi, tetapi katalis yang membantu investor menciptakan dan mempercepat pertumbuhan kekayaan,” ujar Iwan tertulis, Senin (6/10).

Baca Juga: One Global Capital Ekspansi Besar di Properti Mewah Australia dan Asia Tenggara

Perusahaannya menawarkan akses eksklusif ke aset-aset premium di Australia dan Asia Tenggara, dengan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Dalam tiga tahun terakhir, One Global Capital sukses membangun portofolio investasi lebih dari Rp2,85 triliun, mencakup proyek hotel, ritel, dan residensial bernilai tinggi.

Beberapa proyek unggulan antara lain One Global Resorts – hotel resor mewah senilai Rp1,2 triliun, One Global Gallery, Eastlakes – pusat gaya hidup dan ritel modern senilai Rp350 miliar, dan One Global Macquarie Park – proyek hotel strategis senilai Rp750 miliar di kawasan bisnis Sydney.

Baca Juga: One Global Capital Akuisisi Lahan Rp181 M untuk Hotel Mewah di Sydney

Menurut Iwan, semua proyek itu mencerminkan strategi value-add One Global Capital, yakni memaksimalkan nilai aset dengan pendekatan inovatif.

Salah satu contoh keberhasilan One Global Capital terlihat dari proyek One Global Gallery Eastlakes, yang diluncurkan kembali pada akhir 2024. Nilai properti itu melonjak dari AUD20 juta menjadi AUD35 juta, dengan kenaikan ekuitas mencapai 150 persen per tahun.