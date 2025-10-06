Kamar Apartemen Gunawangsa di Lantai 12 Kabakaran, Penghuni Panik, Petugas Sesak Napas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah kamar di lantai 12 Apartemen Gunawangsa, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya kebakaran, Senin (6/10).

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP Surabaya Laksita Rini mengatakan insiden kabakran itu terjadi sekitar pukul 09.24 WIB.

Salah satu penghuni apartemen bernama Sion awalnya melaporkan adanya kebakaran di lantai 12. Petugas kemudian langsung menuju dan tiba di lokasi empat menit kemudian.

“Informasi awal, ada salah satu penghuni sedang membersihkan kasur yang terkena ompol lalu mengeringkannya menggunakan hair dryer,” ujar Rini.

Menurut Rini, Api diduga berasal dari alat pengering rambut (hair dryer) yang korsleting.

“Diduga alat itu korsleting dan menyebabkan kebakaran,” jelasnya.

Api sempat memunculkan asap hitam tebal dari kamar nomor 20 di lantai 12 yang dihuni Ester Sumenda (61) dan Vincentius Noel (28). Penghuni panik dan sebagian berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

DPKP Surabaya mengerahkan 12 unit kendaraan pemadam dari beberapa pos, termasuk Pos Menur, Sukolilo, Tambak Rejo, Pasar Turi, dan tim rescue. Api pokok pada pukul 09.47 WIB, dan situasi dinyatakan kondusif sekitar pukul 10.37 WIB.